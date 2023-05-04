نيبينزيا: تراجع الثقة بالأمم المتحدة في العالم

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن الأمم المتحدة تواجه تراجعا بالثقة في المنظمة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، إنه "خلال الفترة الأخيرة نتابع تراجعًا معينا بالثقة في المنظمة التي يراد منها أن تمثل مصالح كافة الدول الأعضاء، وأن تكون مثالًا على عدم التحيز والمصداقية، ويتعين على موظفيها أن يعملوا بالتوافق مع المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة".

وأشار المندوب الروسي إلى أن "ردود الأفعال السلبية تجاه الأمم المتحدة لا تعتبر بالضرورة محاولات للإساءة إلى سمعتها"، وأن "التقييمات الناقدة دليل على خيبة أمل الدول وسكانها".

وتابع: "لا ينبغي أن نتركها بدون اهتمام. بالعكس يجب على بعثات حفظ السلام للأمم المتحدة أن توضح تفوضها وتعمل بنشاط مع الناس البسطاء من خلال وسائل الإعلام، وكذلك تنفيذ مختلف المشاريع المحلية ذات المردود السريع".

وجاء ذلك خلال اجتماع حول تعزيز الثقة في الشؤون الدولية.