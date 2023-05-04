قوات "فاجنر" تتقدم من جديد في أرتيوموفسك

أعلن مؤسس قوات "فاجنر" يفجيني بريجوجين، عن تقدم القوات الروسية في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) بحوالي 230 مترا، فارضة سيطرتها على 54 ألف متر مربع، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ونقلت الخدمة الصحفية لرجل الأعمال الروسي عنه قوله: "اليوم، تقدمت وحدات فاجنر حتى 230 مترا، وسيطرت على مساحة 54 ألف متر مربع. ولا تزال 2.64 كيلومتر مربع تحت سيطرة العدو."

ووفقا له، شنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا على القوات الروسية.

ويوم الثلاثاء، أعلن بريجوجين، عن تقدم القوات الروسية، في المدينة بحوالي 160 مترا في اتجاهات مختلفة، فارضة سيطرتها على 53 ألف متر مربع.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، أن الوحدات الروسية، تسيطر على حوالي 90%، من مدينة أرتيوموفسك.

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة جورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.