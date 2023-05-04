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الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ ألعاب القوى لحصدهم 20 ميدالية في البطولة الأفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر
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هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المنتخب المصري لألعاب القوى لحصولهم على ٢٠ ميدالية متنوعة في البطولة الافريقية تحت ١٨ و٢٠ سنة للناشئين والناشئات والشباب والشابات والتي تقام خلال الفترة من ٢٩ ابريل  وحتى ٣ مايو الجاري بمدينة بلوساكا في زامبيا بواقع (٦) ميداليات ذهبية، و(١٠) ميداليات فضية و(٤) برونزيات.

وثمن «صبحي» النتائج المتميزة التي يحققها أبطال مصر في ألعاب القوى في جميع المشاركات الدولية مطالبا اللاعبين بإضافة إنجازات جديدة لسجل نجاحات الرياضة المصرية.

وجاء ترتيب الميداليات كالآتي:
١- اللاعب / ادم تامر الجبالي
الميدالية الذهبية فى مسابقة إطاحة المطرقة تحت ١٨ سنة
 
٢- اللاعب /  نور حسام ثروت  الميدالية الذهبية فى مسابقة العشارى تحت ٢٠ سنة

٣- اللاعب/ فريد احمد 
الميدالية الذهبية فى مسابقة القفز بالزانة تحت ١٨ سنة

٤- اللاعبة / ندى سليمان 
الميدالية الذهبية فى مسابقة إطاحة المطرقة تحت ٢٠ سنة

٥-اللاعب / تامر أشرف 
الميدالية الذهبية فى مسابقة القفز بالزانة تحت ٢٠ سنة

٦- اللاعبة/ ملك أيمن 
الميدالية الذهبية فى مسابقة السباعي تحت ٢٠ سنة

٧- اللاعبة/ شهد محمد فؤاد  
الميدالية الفضية فى مسابقة القفز بالزانة تحت ٢٠ سنة

٨- اللاعبة/ ريم تامر رشدى  
الميدالية الفضية فى مسابقة القفز بالزانة تحت ١٨ سنة

٩- اللاعب/ كريم محمود 
الميدالية الفضية فى مسابقة القفز بالزانة تحت ٢٠ سنة

١٠- اللاعب / عمار أشرف 
الميدالية الفضية فى مسابقة دفع الجلة تحت ١٨ سنة

١١- اللاعب /  عمار اشرف 
الميدالية الفضية فى مسابقة دفع الجلة تحت ١٨ سنة

١٢- اللاعب /  زياد عمرو 
الميدالية الفضية فى مسابقة الوثب العالى تحت ٢٠ سنة

١٣- اللاعب / عبد الله محمد حسين 
الميدالية الفضية فى مسابقة إطاحة المطرقة تحت ١٨ سنة

١٤- اللاعب/ يوسف حسن 
الميدالية الفضية فى مسابقة العشارى تحت ٢٠ سنة

١٥- اللاعب/ محمد اسامة 
الميدالية الفضية فى مسابقة رمى الرمح تحت ١٨ سنة

١٦- اللاعبة/ ملك سيد 
الميدالية الفضية فى مسابقة إطاحة المطرقة تحت ١٨ سنة

١٧- اللاعبة/ملك أيمن ابو ضيف
الميدالية البرونزية في سباق ١٠٠م.حواجز تحت ٢٠ سنة

١٨- اللاعبة / ناهد عمرو 
الميدالية البرونزية في مسابقة إطاحة المطرقة تحت ١٨ سنة

١٩- اللاعبة / هنا هشام رأفت 
الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب العالى تحت ١٨ سنة

٢٠- اللاعب/ أدهم محمد 
الميدالية البرونزية في مسابقة إطاحة المطرقة تحت ٢٠ سنة

وزير الرياضية البطولة الإفريقية المنتخب المصري لالعاب القوى ٢٠ ميدالية متنوع احمد محمدي