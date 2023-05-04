بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية أمس الأربعاء، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.2 %، عند 10.410،67 نقاط.

فقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.24 % ليستقر عند 838،55 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.53 % بمجموع 779،45 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.28 % بمجموع 9.512،11 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 34 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 540 مليار درهم مغربي.