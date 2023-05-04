الإيسيسكو تطلق شبكتها للخبراء في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية

أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، واتحاد جامعات العالم الإسلامي التابع لها، في الرباط أمس الأربعاء، "شبكة الإيسيسكو للخبراء في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، التي تهدف إلى الربط بين مختلف الأطراف المعنية بهذا المجال داخل العالم الإسلامي وخارجه.

وأكد المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك في كلمة له خلال الافتتاح أن التحديات التي يواجهها العالم تفرض الحاجة الملحة لحلول مبتكرة يمكن أن تساعد في سد الفجوات وخلق مجتمعات أكثر إنصافاً وشمولاً، مشيراً إلى أن مبادرة إطلاق هذه الشبكة تهدف لأن تكون منارة للخبرة تسهم في إضاءة الطريق نحو بناء وتعزيز رأس المال البشري في دولها الأعضاء.