الاتحاد الأوروبي يعلن عن قواعد أقوى لمكافحة الفساد

أعلنت المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد في الاتحاد الأوروبي وفي جميع أنحاء العالم.

وتمثل مقترحات مكافحة الفساد المقدمة من قبل الممثل الأعلى الأوروبي وعدد من المفوضين خلال مؤتمر صحفي في بروكسل خطوة إضافية لمكافحة الفساد على المستوى الوطني ومستوى الاتحاد الأوروبي.

وقررت المفوضية تكثيف إجراءاتها من خلال البناء على التدابير القائمة، وتعزيز الجهود الرامية إلى إدماج منع الفساد في تصميم سياسات الاتحاد الأوروبي وبرامجه، وتقديم الدعم الفعال لعمل الدول الأعضاء لوضع سياسات وتشريعات قوية لمكافحة الفساد.

ومن خلال دورة تقريرها السنوي عن سيادة القانون، ترصد المفوضية أيضًا تطورات مكافحة الفساد على المستوى الوطني، وتحدد التحديات والقضايا المتعلقة بالتوصيات المقدمة إلى الدول الأعضاء.

وتشمل مجموعة التدابير المتخذة قواعد جديدة ومعززة تجرم جرائم الفساد وتنسيق العقوبات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن اقتراح من الممثل الأعلى، بدعم من المفوضية، لإنشاء نظام عقوبات مخصص للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة لاستهداف أعمال الفساد الخطيرة في جميع أنحاء العالم.