الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يضرب وست هام بثلاثية نظيفة

اكتسح فريق مانشستر سيتي، مساء الأربعاء، نظيره وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد في لقاء مؤجل من الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية السيتي عن طريق ناثان آكي وإيرلينج هالاند وقيل فودين في الدقائق 50 و70 و85 على الترتيب.

ونجح مان سيتي بهذا الفوز، في استعادة صدارة البريميرليج من أرسنال، الذي فاز على تشيلسي في ديربي لندن، مساء الثلاثاء.

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 79 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على أرسنال صاحب المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة، والسيتي مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 34 نقطة في المركز الخامس عشر.