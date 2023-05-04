إحباط محاولة تشكيل عصابي لتصنيع المنشطات والعقاقير المخدرة في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" وبمشاركة مديريتى أمن "القاهرة - الدقهلية" قيام (عدد 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع المنشطات والعقاقير المخدرة وترويجها.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط أحدهم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية وبحوزته ( 500 قرص مخدر لعقار "تامول"– 1000 عبوة منشطات- مبلغ مالى – هاتف محمول)، كما تم ضبط باقى المتهمين بمسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة.. وبحوزتهم (عدد 2500 قرص مخدر لعقار الترامادول- كمية من العقاقير المخدرة والمواد المنشطة وزنت 900 كيلو جرام- 385 كيلو جرام و200 لتر من مواد وخامات التصنيع- عدد كبير من الماكينات والمعدات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع- مبلغ مالى- عدد 4 هواتف محمول- عدد 3 سيارات).

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للعقاقير المخدرة والمنشطات بقصد الإتجار واستخدامهم للمواد الخام والأدوات والمعدات بقصد التصنيع والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار واستخدام السيارات والهواتف المحمولة فى النقل والترويج على النحو الذى أكدته التحريات.



وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (6،000،000) ستة مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

