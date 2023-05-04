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الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بكفر الشيخ

على الطريق الدولي بقرية الشهابية

حادث أرشيفي كفرالشيخ
حادث أرشيفي كفرالشيخ
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أصيب 4 أشخاص  باختناق لانقلاب تروسيكل أمام قرية الشهابية بالطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.

تلقت غرف العمليات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة ومرفق الاسعاف، إشارة تفيد بانقلاب تروسيكل أمام قرية الشهابية بالطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ،  وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى  نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.

وتبين من التقرير الطبي اصابة أمل جمال عميرة، 30 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم واشتباه نزيف بالمخ، وعبدالناصر البارودي، 61 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، وحامد إبراهيم المغازي، 40سنة، باشتباه كسر في القدم اليمنى، وأمل عبدالمحسن عميرة، 50 سنة، باشتباه كسر في الساق اليمنى،  والحالات تحت الملاحظة بمستشفى بلطيم النموذجي.

الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ إصابة 4 أشخاص انقلاب تروسيكل بمحافظة كفر الشيخ سيارات الإسعاف