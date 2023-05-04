محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على فولهام بالدوري الإنجليزي

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول للفوز على فولهام بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، في مواجهة مؤجلة من الجولة 28 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز محمد صلاح، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، تسبب بها مدافع فولهام عيسى ديوب، الذي تدخل بعنف على الأوروجوياني داروين نونيز.

وتواجد صلاح في التشكيل الأساسي للحمر، حتى غادر أرضية الميدان بعد استبداله في الدقيقة 84 ونزول هارفي إيليوت بدلًا منه.

وبهذا الهدف، سجل الفرعون المصري، تاسع أهدافه خلال 8 مباريات متتالية في ملعب أنفيلد في جميع المسابقات، وهي أطول سلسلة للاعب من ليفربول في معقل الريدز، منذ لويس سواريز في يناير 2014 الذي سجله في 8 لقاءات، ليصبح صلاح ثالث لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الرقم.

كما بات محمد صلاح، ثالث أكثر اللاعبين تسجيلًا وصناعة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 25 هدف وصناعة.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتجمد رصيد فولهام عند 45 نقطة في المركز العاشر.