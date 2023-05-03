رقم قياسي جديد للفرعون محمد صلاح في مباراة ليفربول وفولهام

حقق النجم المصري محمد صلاح، رقمًا قياسيًا جديدًا، مساء اليوم الأربعاء، خلال مباراة فريقه ليفربول أمام فولهام، المقامة حاليًا على ملعب أنفيلد في لقاء مؤجل من الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم محمد صلاح الريدز في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، تسبب بها مدافع فولهام عيسى ديوب، الذي تدخل بعنف على الأوروجوياني داروين نونيز.

وتواجد صلاح في التشكيل الأساسي للحمر، حتى غادر ملعب اللقاء بعد استبداله في الدقيقة 84 ونزول هارفي إيليوت بدلًا منه.

وبهذا الهدف، سجل الفرعون المصري تاسع أهدافه خلال 8 مباريات متتالية في ملعب أنفيلد في جميع المسابقات، وهي أطول سلسلة للاعب من ليفربول في معقل الريدز، منذ لويس سواريز في يناير 2014 الذي سجله في 8 لقاءات، ليصبح صلاح ثالث لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الرقم.

كما بات محمد صلاح، ثالث أكثر اللاعبين تسجيلًا وصناعة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 25 هدف وصناعة.

ويحتل ليفربول، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 56 نقطة، ويأتي فولهام في المركز العاشر برصيد 45 نقطة.