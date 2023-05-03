السوبر المصري.. بعثة بيراميدز تصل الإمارات لمواجهة الأهلي «صور»

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادًا لخوض مباراة السوبر المصري الذي يجمعه بنظيره النادي الأهلي.

ويلتقي بيراميدز وصيف الدوري الممتاز مع الأهلي بطل كأس مصر، في السابعة من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في لقاء السوبر المصري.

ووصلت البعثة برئاسة المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي على متن طائرة خاصة، وكان في استقبال الوفد مندوبي مجلس أبوظبي الرياضي والذين رحبوا بالبعثة والفريق.

ويتوجه بيراميدز مباشرة إلى مقر إقامته بأحد فنادق العاصمة الإماراتية، على أن يخوض مساء الخميس تدريبه الوحيد في الإمارات قبل خوض لقاء الجمعة الهام.