انطلاق تدريبات مبادرة تفعيل أنشطة مشروع مودة من قرية تفهنا الأشراف بميت غمر

انطلقت اليوم الأربعاء أولى تدريبات مبادرة تفعيل أنشطة مشروع مودة بالمراكز المنفذ بها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتدشين عدد من الدورات التدريبية والندوات التوعوية لتأكيد أهمية توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع من خلال توفير المعارف الأساسية والخبرات اللازمة والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي قائم على مبادئ المودة والرحمة وبما يساهم في خفض معدلات الطلاق، والتوعية بأسس اختيار شريك الحياة وأهمية توقيع الكشف الطبي قبل للزواج.

جاء ذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" وتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وإشراف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة.

وقد تم عقد الدورة التدريبية بمركز شباب قرية تفهنا الإشراف بمركز ميت غمر بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع بتفهنا الإشراف ومركز الشباب والإدارة الاجتماعية بميت غمر.

كما جرى ذلك بحضور عدد 40 من الفئة المستهدفة من الشباب من عمر ١٨ حتى ٣٥ عاما والمدرب مشروع مودة حمدي عبد الغني ومنسق المديرية نجلاء موافي والضيوف من رئيس مجلس الإدارة أمين القرموطي وأعضاء الجمعية ومركز الشباب.

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