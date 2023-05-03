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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الأمريكية: نقف مع الشعب السوداني وندعم المسارات الإنسانية

اشتباكات السودان
اشتباكات السودان
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قالت المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية، إن بلدها تقوم بجهود مكثفة من أجل تمديد وقف إطلاق النار في السودان.

ولفتت المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي محمد عبد الرحمن في برنامج ملف اليوم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن واشنطن تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لوقف إطلاق النار في السودان.

وأضافت: نقف مع الشعب السوداني وندعم المسارات الإنسانية، حيث أجلت الولايات المتحدة الفترة الماضية 700 مواطن أمريكي من السودان.

وأوضحت: نواصل جهودنا في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، ونشكر الدول التي تستضيف اللاجئين السودانيين وتقدم لهم المساعدات.

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