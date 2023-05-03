رسميًا.. موسيماني يقود أهلي جدة للعودة إلى الدوري السعودي

قاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي أهلي جدة، فريقه للعودة إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد عام من هبوطه لدوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو).

ونجح موسيماني في قيادة الأهلي للصعود إلى دوري روشن (الدوري السعودي) في الموسم المقبل، بعد الفوز على هجر، مساء اليوم الأربعاء، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة دوري يلو.

افتتح حسن هاشم العلي أهداف المباراة للأهلي في الدقيقة 45، ثم أدرك جان مارك ماكوسو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ومن ركلة جزاء خطف رياض بودبوز الفوز لفريق المدرب بيتسو موسيماني.

وبتلك النتيجة، اعتلى أهلي جدة قمة جدول ترتيب دوري يلو (دوري الدرجة الأولى السعودي) برصيد 65 نقطة، متفوقًا على الأخدود صاحب المركز الثاني وفي رصيده 62 نقطة، الذي لعب مباريات أقل، فيما تجمد رصيد هجر عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز في دوري الدرجة الأولى السعودي، إلى الدوري السعودي للمحترفين، حيث ينافس أهلي جدة على لقب النسخة الحالية مع الأخدود، ويتواجد الرياض والحزم في المركزين الثالث والرابع.