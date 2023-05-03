ألمانيا تؤكد استعدادها لمواصلة دعم تونس في مسارها التنموي

أكد بيتر بروجل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى تونس استعداد بلاده مواصلة دعم المجهودات التونسية في مسارها التنموي ومؤازرة مجهوداتها لتجاوز الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به في السنوات الأخيرة.

وأعرب بروجل - خلال لقائه مع إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب التونسي - عن تقديره للخطوات الإيجابية التي تم قطعها في مجال البناء الديمقراطي واهمية العمل على مزيد تعزيزه، مشيرا إلى الدور الذي يضطلع به البرلمانيون في دعم العلاقات بين البلدان، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز العلاقات مع البندستاغ الالماني ومواصلة التعاون القائم مع تونس خاصة على مستوى تبادل التجارب والخبرات البرلمانية.

وأشار إلى الزيارة المقبلة التي يعتزم القيام بها فريق مهتم بالشؤون المغاربية بالبندستاج الألماني إلى تونس في مطلع يونيو القادم.

من جانبه، أكد مميّزات العلاقات التونسية الألمانية العريقة، مؤكّدا الرغبة المشتركة في مزيد تعزيزها على مختلف الاصعدة.

وثمّن العلاقات البرلمانية ودورها في دعم التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، موضحا ضرورة تكثيف اللقاءات وتبادل التجارب والخبرات بين البرلمانيين من البلدين ولا سيما على مستوى مجموعات الصداقة البرلمانية.

ورحّب بالزيارة المنتظرة لوفد البندستاغ الألماني الى تونس في اطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين المؤسستين.

واطلع رئيس مجلس نواب الشعب السفير على مختلف المحطات التي مر بها المسار الانتقالي في تونس، مبرزا مميزات النظام السياسي الجديد الذي أقرّه دستور 2022، ومستعرضا خصوصيات الوظيفة التشريعية والرقابية المنوطة بعهدة المجلس، كما تطرق الى أولويات العمل التشريعي في الفترة المقبلة.