بريطانيا تنفي انحيازها لأي من المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة في أمريكا

نفت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، انحياز رئيس الوزراء ريشي سوناك، إلى أي من المرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

جاء النفي البريطاني بعد زيارة لحاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتس، للعاصمة البريطانية ولقائه مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي وزيارة الرئيس السابق لأمريكا دونالد ترامب لاسكتلندا وعدم لقائه أي من المسؤولين البريطانيين.

ويستعد ديسانتس وترامب لخوض حملة انتخابات داخل الحزب الجمهوري ليصبح أيًا منهما مرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كان حاكم فلوريدا التقى بوزيرة التجارة الدولية في بريطانيا كيمي بادنوش.

في المقابل، لا يُعتقد أن ترامب التقى بأي وزير في مجلس الوزراء عندما سافر أيضًا إلى المملكة المتحدة مؤخرًا، وسافر إلى اسكتلندا حيث زار ملاعب الجولف الخاصة به.

وشارك ترامب في حفل في منتجع ترامب للجولف الدولي في أبردينشير، باسكتلندا.

وردًا على سؤال عما إذا كانت الحكومة البريطانية تفضل ديسانتس من خلال استقباله خلال الزيارة، نفى مقر رئيس الوزراء في 10 داوننج ستريت ذلك.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "ديسانتس هو حاكم ولاية فلوريدا، وهو اقتصادي كبير، يقوم بقدر كبير من التجارة مع المملكة المتحدة".

وبعد سؤال بشأن ما إذا كان يبدو أن الحكومة البريطانية تنحاز إلى أي طرف في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، أضاف المتحدث: "أختلف مع ذلك"، مضيفًا أنه من "المفهوم" أن تلتقي بادينوش، بصفتها وزيرة التجارة، مع اقتصادي "كبير" مثل حاكم فلوريدا.

بعد زيارة ديسانتس، نشر تفاصيل الاجتماع مع كليفرلي على موقعه على الإنترنت، قائلًا: "لطالما كانت المملكة المتحدة شريكًا قويًا للولايات المتحدة".

وأضاف: "ستواصل فلوريدا العمل مع أصدقائنا هنا في المملكة المتحدة للحفاظ على علاقة قوية تفيد المصالح الاقتصادية لكل من فلوريدا والمملكة المتحدة".