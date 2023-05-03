وزير الخارجية اللبناني يبحث مع وفد مجلس أوروبا سبل التعاون بين الجانبين

بحث وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، مع وفد من منظمة مجلس أوروبا سبل التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال بوحبيب لوفد المجلس اليوم برئاسة منسقة سياسة الجوار مع جنوب البحر المتوسط في مجلس أوروبا.

وتطرق اللقاء لسبل مساهمة المجلس في عدد من الملفات خصوصًا حقوق الإنسان والمواضيع المتعلقة بالاتجار بالبشر.

ومن المقرر أن يبدأ المجلس الأوروبي غدًا ورشة عمل ببيروت تستمر ليومين حول الرصد والتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص تستمر ليومين.

جدير بالذكر أن مجلس أوروبا هي المنظمة الرئيسة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، ويضم المجلس 47 دولة عضوًا، منها 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وقد وقعت جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي معاهدة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.