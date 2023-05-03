حقيقة طلاق حلا شيحة ورجوعها للتمثيل

نفى الفنان التشكيلي أحمد شيحة حدوث أى انفصال أو طلاق وقع بين نجلته حلا شيحة والداعية الاسلامى معز مسعود، مؤكدًا أن ابنته وزوجها ينعمان بحياة هادئة ويعيشان في كندا حياة سعيدة.

وأوضح أن معز مسعود لا يرفض عمل حلا في الفن، مشيرا إلى أنهما سيعودان لمصر بعد انتهاء الأبناء من الامتحانات.

وعلى جانب آخر قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن حلا شيحة ليست عضوة في نقابة الممثلين، ولم تتواصل معه حتى الآن بشأن عودتها للتمثيل.. وتابع قائلا: «سنتخذ قرارًا حال تواصلها معي وليس الآن».

يذكر اأن نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى والصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، من فيلم «اللمبي»، والذي ظهرت به بشخصية نوسا.

وعلقت حلا، على الصورة قائلة: “ايه رأيكم نعمل نوسة الجزء الثاني”، وذلك على الرغم من اعتزالها للفن.

يذكر ان انتشرت شائعات تفيد باستعداد الداعية معز مسعود للزواج من فنانة شهيرة بعد انفصاله عن حلا شيحة خاصة بعد قيام حلا بحذف جميع صورهم من حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وكانت أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل، مجددا بعد نشرها صورة لها برفقة نجلتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بدون حجاب.

يشار الى ان حلا شيحة اعتزلت التمثيل بعد تصوير فيلم “كامل الأوصاف” عام 2006، وارتدت الحجاب ثم النقاب، قبل أن تخلعهما وتعود للعمل بالفن مرة أخرى بعد 13 عاما، وشاركت في مسلسل “زلزال “مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل “خيانة عهد” مع الفنانة يسرا عام 2020.

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة فيلم “مش أنا” مع تامر حسني وماجد الكدواني والعمل كان قصة تامر حسني وإخراج سارة وفيق.