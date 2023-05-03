رئيس الوزراء الأرميني يزور التشيك غدًا لعقد مباحثات موسعة مع كبار المسئولين

أعلنت الحكومة الأرمينية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء نيكول باشينيان سيزور التشيك غدا الخميس؛ لعقد محادثات ثنائية مع نظيره التشيكي بيتر فيالا إلى جانب عدد من المسؤولين.

وذكر مكتب رئيس الوزراء - في بيان أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية - أن باشينيان سيجتمع مع رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، مُضيفًا أنه ستعقد محادثات خاصة بين الجانبين، وبعد ذلك ستستمر المفاوضات بشكل موسع، حيث سيعقد الجانبان في نهاية الاجتماع مؤتمرا صحفيا.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء الأرميني سيعقد اجتماعات مع رئيس التشيك بيتر بيفل، ورئيسة مجلس النواب ماركيتا بيكاروفا أداموفا ورئيس مجلس الشيوخ ميلوش فيستريل. كما سيزور باشينيان مركز العلاقات عبر الأطلسي في العاصمة براج، بحسب البيان.