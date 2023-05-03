رئيس توجو يدعو لإجراء تغيير على برنامج الإنفاق الأمني وسط تهديد إرهابي متزايد

دعا رئيس جمهورية توجو "فور إيسوزيمنا جناسنجبيه" إلى تعديل قانون البرنامج الأمني للبلاد الذي تم اعتماده في سنوات سابقة في خضم التهديدات المتصاعدة التي تواجه لومي من قبل "داعش" والإرهاب.

وقال جناسنجبيه في تصريح اليوم الأربعاء "هذا القانون لم يعد ملائما، منذ تطور التهديد"، في إشارة إلى التهديدات الإرهابية المتصاعدة التي تواجهها البلاد، وكشف النقاب أنه يتم اتخاذ خطوات لمراجعة القانون في غضون الأسابيع المقبلة.

وتابع إن تنظيم داعش في الصحراء الكبرى وفروعه، هي المنظمة الإرهابية الرئيسية التي تشكل تهديدًا لتوجو، محذرًا من أنه على الرغم من هزيمته على يد قوات الدفاع الوطنية عدة مرات، إلا أن البقاء في حالة تأهب أمر لا بد منه، بالنظر إلى الطبيعة المتقطعة وغير المتوقعة للهجمات.