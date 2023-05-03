أعلن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أسماء المقبولين بالفرز الأول في مسابقة الشباب للفنون البصرية 2023.

وتضم أسماء المقبولين بالفرز الأول كالآتي:

بلال محمد يوسف، وعبد الرحمن مجدي، ومني حسن حمدي، وهدير هشام البحيري، ونوران جمال الدين الأفغاني، ورؤي سيد محمود، ومريم سعيد فرج، ومني وحيد نوارة، وأبانوب مجدي فهيم، أحمد عادل عبد الحي، اينور متولي الصغير، وبسمة محمود درويش، وداليا سمير السيد، وريهام أحمد محمد، وسارة أشرف عبد الفتاح، وسلطان أحمد أحمد، وشيماء علي ابو زيد، ونورا إبراهيم سليم، ونورهان يحي عبد القادر، وياسمين عبد السلام محمد "الحوت والقماش"، وأحمد فوزي عمارة، وآية علي حامد، ودينا صبري محمد، ورنيم احمد محمد "صورة ال2 بورترية"، وريهام عبد الوهاب المرسي، وسلمي تحمد زكي، وصفية يحيى حسن، وعمر خالد هنو، ومحمد نبيل ميدان، ومريم محمد نجيب، ومنة الله جمال، ومؤمن إبراهيم، ومينا التوفيقي، ونشوي جمال محمد "الطيور"، ونيرة أحمد فتحي، وأمنية أحمد إسماعيل، وتسنيم عاصم عبد العزيز،

وحماس حامد صباحي، وريهام محمد محمود "الأيادي"، وسارة ياسين حسني، وسلمي محمد البدوي، وعمر محمد الشوباشي، وماريو جورج فريد، ومحمد يحيى محمد، ومراد محمد مراد، ومريم ياسر عبد المنعم شردي، ومنو الله محمود أحمد، وهاجر حمدي رجب، وأحمد محمود العيسوي، وحنان رمضان علي، ودينا محمد عثمان، وسارة حمدي السيد، وضحي محمد عبد المنعم، وفاطمه صلاح عمران، وهاجر نصر محمد "زحمة"، وياسين عبد الجواد أبو الفتوح، وأحمد حمدي توفيق، ورامي ربيع الششتاوي "الشجرة"، وسماح أحمد الشامي، وعائشة محمد نور الدين، ومحمد عيد محمد "الموديل"، ومروة إسماعيل عبد الحكيم، ومريم عماد عبد الباسط، وميرنا يسري رسمي، ومنة الله محمد إبراهيم، ونورهان عبد الله مبارك، وهالة خليل الحداد، وزياد فاوي آمين، وسارة سامي جرجس، وشيماءصابر مختار، وليالي سيف الإسلام عامر "العمل الأول"، ومحمود عبد التواب عاشور، وندي توفيق عبد الفتاح، وأحمد محمد عمر، وأميرة جمال محمد، وتسنيم بدر محمد، وجابر أحمد جابر، شروق طارق خليل، وعمر أسامه أحمد، ومحمود محمد عبد الرحمن، ومريم خالد طاهر، وهبة عاطف عبد العزيز، وإبراهيم يوسف حسن، وأحمد سامي عبد العزيز، وإسراء نصر عبد المنعم، وأميرة هشام مصطفى "العمل الرصاص".

هذا بالإضافة إلى أمنية أبو النور عثمان، وآية هشام ميسرة "النحاس"، وتسبيح محمد عوض، وهند حسن الشريف، وزينة مدحت محمود، وعبد الرحمن عبد الفتاح محمد، وعبد الرحمن وليد محمود، وعبد الله عصام رمضان، وعلي عصمت متولي، وماجي وليد ناجي "كورة"، ومازن شهاب الدين زين الدين، ومحمد إيهاب محمد، ومريم علاء زكي، ومنار هشام محمد، ومنة الله محمد عادل "القطة"، ومونيكا مراد فايز، وميرنا اسحق بارح، وميرنا عبد الفتاح بسيوني "رهوان"، وخلود أشرف عاطف، ورحمة عصام مرسي، ورغدة عاطف إسماعيل، ومنة الله محمود محمد، وأحمد فتحي بلتاجي "برتقال"، وأحمد عبد الفتاح عطية "الحصان"، وأحمد محمد محمود " أبيض وأسود"، وأمير أشرف أديب، وآية نبيل محمد، وبولا يوسف سيفين، وحبيبة حسن صابر "القبة"، وحسان شوقي عبد المنعم "أرابيسك"، وحنان محمد مأمون، ورحاب عبد الله زكي، وساندي جمال قدسي، وسلمي احمد نور الدين "البحر"، وعبد الرحمن حسن إبراهيم "الخنجر واليد"، ومحمد احيا ابراهيم، ومايكل منان دبوس، ومينا هاني فكري، وندي ماجد فتحي، ونورهان عادل صبيح "أبيض وأسود"، ونورهان أحمد علام، وهاجر خالد شحاته، وهدير محمد أيوب "الصورة الحمراء"، "ياسر علاء مبارك "الراهب"، وياسر محمود، وآلاء أحمد حلمي "بورترية الهالة"، ودنيا مدحت مبارك الجوهري، وفاطمة الزهراء جمال سعد، ومحمد عصام عبد الله، ومريم السيد بكري، وفيلوباتير حليم عجيب.

وتسلم الأعمال المقبولة بالفرز الأول بداية من اليوم الأربعاء حتى الخميس المقبل، الموافق 11 مايو الجاري.

وستعلن أسماء قائمة المشاركين النهائية بعد الفرز الثاني، الثلاثاء المقبل، الموافق ١٦ مايو الجاري، وسيفتتح المعرض وتعلن الجوائز الخميس ١٨ مايو الجاري، في السادسة مساء.