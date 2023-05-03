الدار العقارية تؤكد التزامها تجاه استثماراتها في مصر

أكّدت شركة الدار العقارية، المساهم الرئيسي في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، التزامها بكونها مستثمراً استراتيجياً طويل الأجل في جمهورية مصر العربية.



وفي عام 2021، أصبحت الدار أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق العقاري في مصر من خلال الاستحواذ على شركة سوديك، والتي تعدّ إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الدولة.

وبعد الاستحواذ، نجحت سوديك في تحقيق مبيعات مشاريع تطويرية بقيمة 21.3 مليار جنيه مصري خلال العام 2022، ما يعادل نمواً بنسبة 87% على أساس سنوي. ويتماشى هذا النمو مع استراتيجية الدار الرامية إلى تعزيز مكانة سوديك كشركة تطوير عقاري رائدة على المستوى الوطني من حيث الحجم والسمعة. وقد واصلت الشركة زخم أعمالها خلال العام 2023، حيث وصلت قيمة مبيعاتها والحجوزات على الوحدات السكنية إلى 3.1 مليار جنيه مصري في الربع الأول من العام، ما يعكس الركائز المتينة والجاذبة التي يتمتّع بها السوق العقاري في مصر.

وتتمتّع سوديك بإمكانات نمو واعدة وإيجابية، حيث يبلغ حجم إيراداتها المتراكمة للمشاريع التطويرية ما يقارب 35 مليار جنيه مصري. كما تعمل الشركة على مضاعفة حجم محفظة الأراضي التابعة لها في مناطق مختلفة في مصر، منها غرب القاهرة وشرقها والساحل الشمالي.