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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أسوان يفوز على المصري بثلاثية مقابل هدف في الدوري

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي
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فاز فريق الكرة الأول بنادي أسوان على نظيره المصري البورسعيدي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ستاد برج العرب بالأسكندرية، لحساب منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

 وتقدم المصري بهدف اللقاء الأول عن عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 14، وتمكن أسوان من معادلة النتيجة سريعًا في الدقيقة 20 عن طريق محمود حمدي زكي، وأضاف حمدي زكي هدفه الشخصي الثاني وهدف تقدم أسوان في الدقيقة 39، وأحرز هدف أسوان الثالث بلال السيد مع الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

الفوز رفع رصيد أسوان للنقطة 31 ليرتقي إلى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد المصري عند النقطة، 36 نقطة، في المركز السابع.

اسوان المصري البورسعيدي مسابقة الدوري