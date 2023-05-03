ضبط مواد مخدرة بقيمة 25 مليون جنيه بجنوب سيناء

نجحت قوات الأمن بجنوب سيناء بالتعاون مع قطاع الامن العام في ضبط مواد مخدرة بقيمة ٢٥ مليون جنيه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء بمشاركة قطاع الأمن العام، قد رصدت نشاط عدد من العناصر الاجرامية قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الاجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة مستخدمين سيارات "ربع نقل" لنقل المواد المخدرة بالطريق الساحلى بدائرة قسم شرطة أبورديس.

وعقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن ضبط إثنين من عناصر التشكيل حال استقلالهما سيارتين "ربع نقل" محملتين بـ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 350 كيلو جرام - وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 500 كيلو جرام – ومبلغ مالى – وعدد 3 هواتف محمولة) .

كما جرى القبض على آخر حال تواجده بنطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارتين لسهولة التنقل.

وأوضحت وزارة الداخلية في ي بيان لها ان القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بـ (25.000.000 مليون جنيه تقريباً).. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.