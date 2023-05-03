ads
الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة حلوان: الحوار الوطني يتيح مساحة للجميع ويؤكد احترام حقوق الإنسان

رئيس جامعه حلوان
رئيس جامعه حلوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في فعاليات الجلسة الافتتاحية لـ"الحوار الوطنى"، التي عقدت بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة الخبراء، تحت شعار "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الحوار الوطني يتيح مساحة للجميع، ويؤكد على احترام حقوق الإنسان، العيش الكريم لكل المواطنين، وتشهد مصر مرحلة جديدة من التحول وهي بدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني اليوم 3 مايو 2023، وقد عكست مبادرة الحوار الوطني رؤية القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة تطوير الحياة السياسية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

ويطرح الحوار الوطني العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول لمخرجات لصالح المواطن المصري، تكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

إدارة الحوار الوطني جامعة حلوان