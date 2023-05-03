السوبر المصري.. جماهير الأهلي في الإمارات تساند اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز

حرص عدد من جماهير الأهلي في الإمارات على مساندة لاعبي الفريق خلال المران المسائي اليوم الأربعاء في أبوظبي.

وتواجد عدد من جمهور الأهلي في محيط ملعب الكريكت بمدينة أبو ظبي لدعم مساندة اللاعبين قبل السوبر المصري أمام بيراميدز.

كما تواجد السفير المصري بأبوظبى وقام مهند مجدى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم باهداء درع وعلم النادى السفير المصري الذي حضر تدريبات الفريق.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الكريكت بمدينة أبو ظبي في الإمارات استعدادا لمباراة السوبر المصري .

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران لمدة ١٥ دقيقة، للحديث عن بعض النقاط الفنية والتكتيكية التي سيتم تنفيذها في المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة السوبر المصري، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي