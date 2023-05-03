الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا معتدل ليلًا على معظم الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكروا أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في - شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأتربة عالقة على مناطق من جنوب البلاد، بالإضافة إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

العاصمة الإدارية 34 22

6 أكتوبر 34 21

بنهــــا 34 22

دمنهور 32 21

وادى النطرون 34 20

كفر الشيخ 34 22

المنصورة 33 21

الزقازيق 34 22

شبين الكوم 34 22

طنطا 34 22

دمياط 30 18

بورسعيد 29 19

الإسماعيلية 33 21

السويس 34 22

العريش 28 18

رفح 28 18

رأس سدر 29 20

نخل 29 13

كاترين 27 12

الطور 30 20

طابا 32 22

شرم الشيخ 35 23

الاسكندرية 31 18

العلمين الجديدة 28 18

مطروح 28 18

السلوم 27 18

سيوة 35 21

رأس غارب 34 22

الغردقة 35 23

سفاجا 34 23

مرسى علم 31 21

الشلاتين 32 20

حلايب 30 20

أبو رماد 29 20

رأس حدربة 29 20

الفيوم 34 21

بني سويف 34 21

المنيا 35 19

أسيوط 35 19

سوهاج 36 20

قنا 36 20

الأقصر 37 21

أسوان 38 22

الوادي الجديد 36 21

أبوسمبل 37 22