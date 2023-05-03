بمشاركة حجازي وحامد.. اتحاد جدة يسقط أمام التعاون بالدوري السعودي

سقط فريق اتحاد جدة، الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، في فخ الهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام مضيفه التعاون، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

وتواجد طارق حامد وأحمد حجازي في التشكيل الأساسي للمباراة، وشارك الأخير في اللقاء حتى نهايته، ولكن غادر الأول أرضية الميدان في الدقيقة 72 بعد استبداله بزميله عبدالعزيز البيشي.

وانتهى الشوط الأول بتأخر النمور بهدف، سجله فهد الرشيدي لاعب التعاون في الدقيقة 17، الذي عاد في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 67، فيما أحرز عبدالرزاق حمدالله هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 76 من زمن اللقاء.

وبتلك النتيجة، توقف رصيد اتحاد جدة عند 59 نقطة على صدارة جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي)، متفوقًا على النصر الوصيف بفارق 3 نقاط، فيما رفع التعاون رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس.