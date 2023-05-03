حسين زكي يحقق فوزه الأول مع شباب أهلي دبي في الدوري الإماراتي لليد

حقق حسين زكي لاعب منتخب مصر السابق لكرة اليد والمدير الفني الحالي لفريق شباب أهلي دبي، فوزه الأول في المباراة الأولى له على رأس القيادة الفنية للفريق، بالدوري الإماراتي لكرة اليد.

وفاز شباب الأهلي على فريق دبا الحصن، في انطلاقة المدرب المصري في مهمته الجديدة.

ومن المقرر أن يلعب مباراته الثانية السبت المقبل مع فريق مليحة في ختام الدوري.

وكان نادي شباب أهلي دبي الإماراتي قد اتفق على استعارة حسين زكي المدير الفني لفريق المعادي ومدرب منتخب مصر السابق، لمدة شهر لقيادة الفريق خلفا للمدرب الجزائري كمال عقاب.

وقال حسين زكي في تصريحات صحفية أن اتفاقه مع إدارة نادي شباب الأهلي دبي على قيادة الفريق لمدة شهر على سبيل الإعارة، خلال منافسات كأس رئيس الدولة وكذلك في آخر مباراتين في منافسات الدوري.

وأضاف زكي: "مشواري مع المعادي انتهى بنهاية الموسم في دوري المحترفين، واتفقت مع إدارة شباب أهلي دبي على قيادة الفريق لمدة شهر، وبعد ذلك سنقرر ما إذا كنت سأستمر في الموسم الجديد أو سأعود إلى مصر، كل الاحتمالات مطروحة مع بداية الموسم الجديد".