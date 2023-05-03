اجتماع لقيادات مدينة الحسنة بوسط سيناء لبحث افتتاح مشروعات العيد القومي

عقد رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء سعد خليل بغدادي اجتماعا موسعا بجميع العاملين بديوان عام المجلس والمدينة لمتابعة استكمال أعمال التطوير والتجميل الجارية بالمركز وكيفية سير العمل وذلك في إطار الوقوف على أخر استعدادات رئاسة مركز ومدينة الحسنة لاحتفالية افتتاحات المشروعات الخدمية والتنموية بمركز الحسنة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي بناءا على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقد عقد الاجتماع اليوم بجميع العاملين ومديري الإدارات بديوان عام المجلس والمدينة وذلك لبحث الاستعدادات اللازمة لافتتاح المشاريع الخدمية والتي من المقرر افتتاحها على أرض مركز ومدينة الحسنة بعد غدا الجمعة في إطار احتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء حيث شدد رئيس المدينة على الجميع بضرورة تكثيف الجهود المبذولة من أجل الإنتهاء من جميع الأعمال المسندة قبل الإفتتاح

هذا وقد بحث رئيس المدينة خلال الإجتماع الأحداث الرئيسية للاحتفال والتي تشمل مراسم الإستقبال بالإضافة إلي ترتيبات أمور الافتتاح وتم توزيع المهام علي السادة العاملين كلآ فيما يخصه

ومن جانب آخر واصل رئيس المدينة نشاطه اليومي ولقاءاته اليومية والمعتادة بالمواطنين حيث التقي بمكتبه اليوم ببعض مشايخ وعواقل مركز الحسنة حيث تناول اللقاء مناقشة بعض القضايا والأمور المتعلقة بالمنطقة والاستماع إلى بعض شكاوي المواطنين المقدمة في مختلف القطاعات ووعد رئيس المدينة بوضع الحلول السريعة والمناسبة لتلك المشاكل كما أكد بأن مكتبه مفتوح دائما أمام مواطني مركز ومدينة الحسنة للاستماع إلى جميع المشاكل التي تواجههم وإيجاد الحل السريع لها في إطار اللوائح والقوانين المنظمة.