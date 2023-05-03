وكيل الشباب بالدقهلية تشهد حفل تكريم حفظة القرآن

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأربعاء حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز شباب بهوت التابع لإدارة شباب نبروه.

وكان في استقبال الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، السيد عوض الله مدير إدارة شباب نبروه، و رؤساء أقسام الإدارة، و زينب الجمال رئيس قسم الشباب بالإدارة، بالإضافة إلي حامد البرعي رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر بهوت، و محمود كامل رئيس مجلس إدارة مركز شباب نشأ، و وائل السواح رئيس مجلس إدارة مركز شباب درين، و البدوي شولح المدير التنفيذي بمركز شباب بهوت، وحفظة القرآن الكريم المكرمين من النشء والشباب.

واستهلت الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة زيارتها لمركز شباب كفر بهوت، بجولة تفقدية لحالة الملعب المنجل والمبني واحتياجات المركز، وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاه عروض مسرحيه من اداء طلائع مركز شباب كفر بهوت وكلمة للدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة أكدت فيها عن سعادتها بتكريم أبنائنا من حفظة كتاب الله، وقامت بتكريم بعض المتميزين بمبالغ ماليه منها شخصيا لتشجيعهم علي الاستمرار على حفظ القرآن الكريم، وبعدها تم تسليم الهدايا وشهادات التقدير علي المتميزين من حفظة القرآن الكريم.

فيما تهدف المسابقة إلى تحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بحفظ القرآن الكريم، وإيجاد روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم، والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتلاوة، مع تكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم، كما تعمل على غرس حب قراءة وتجويد القرآن الكريم لدي النشء والشباب، وقراءة السنة النبوية الشريفة، لتصبح مركز الشباب حلقة الوصل بين الشباب وعلماء الدين لتنمية مهارة الحفظ والقراءة والبحث لديهم، واستكمالا لدور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية لتسهم في بناء عقل وفكر النشء والشباب.

ويأتي تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز شباب بهوت، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، والسيد عوض الله عمر مدير إدارة شباب نبروه.

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