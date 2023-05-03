بطريقة مبتكرة.. إعلان تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام بالبريميرليج

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة وست هام يونايتد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، نظيره وست هام يونايتد بملعب الاتحاد، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاء إعلان تشكيل السيتي لمواجهة المطارق، بطريقة مبتكرة، حيث استخدم النادي على حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة كارتونية للاعبه بيرناردو سيلفا، رسمها الطفل مايرب من أكاديمية «سيتي» المجتمعية، إذ تأتي هذه المبادرة ضمن حملة لجمع التبرعات لتمكين العدد الأكبر من الناس من حياة صحية عن طريق كرة القدم.

كما أعلن السماوي، قائمة اللاعبين للمباراة، بصور كرتونية أيضًا لجميع لاعبي الفريق، ما أثار إعجاب الجميع، تضامنًا مع تلك المبادرة.

وشهد تشكيل مان سيتي غياب البلجيكي كيفين دي بروين، فيما تواجد جوليان ألفاريز كمهاجم بجانب إيرلينج هالاند.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياز – ناثان أكي

خط الوسط: رودريجو – بيرناردو سيلفا – رياض محرز

وفي الهجوم: جاك جريليش – جوليان ألفاريز – إيرلينج هالاند.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، الذي لعب مباريات أكثر، فيما يأتي وست هام في المركز الخامس عشر وفي رصيده 34 نقطة.