نقل موقف سيارات الأجرة بمطاي بالمنيا تيسيرا على المواطنين

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى ، اليوم الأربعاء بنقل موقف خط المنيا ـ سمالوط وخط الكوادى بنى عمار اليوم إلى موقف جديد بجوار مسجد صلاح الدين بحى جنوب المدينة بالتعاون مع إدارة المواقف وادارة الاشغالات وبحضور نواب المركز.

وقال المحاسب هشام فايز ، رئيس مركز ومدينة مطاى ، إنه تم نقل موقف السيارات الأجرة _المنيا سمالوط وموقف الكوادى وبني عمار بهدف التخفيف على المواطنين وتخصيص اماكن انتظار لراحه المواطنين والسائقين ، وحل مشكلة الاختناق المرورى والغاء المواقف العشوائية لعدم ملائمته للمواطنين ولتنظيم الحركه المروريه لمواقف الاجره بالمركز.

وأضاف رئيس المركز انه تم إنشاء تندات وأماكن للانتظار تيسيراً على المواطنين وتخفيفاً عليهم من تعب الانتظار

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات االلواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتعليمات الدكتور محمد محمود نائب المحافظ بمتابعه تنظيم مواقف الاجره بالمراكز ومراقبه حركه سير سيارات الاجره ومراجعه التسعيره بها،

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