الحوار الوطني.. مقرر لجنة الزراعة: نحرص على الخروج بتوصيات تواجه التحديات الحالية

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، اليوم، تؤكد مدى اهتمام الرئيس وحرصه علي الخروج من ذلك الحوار الوطنى بتوصيات وحلول قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع تساعد البلاد في مواجهتها التحديات الحالية.

وقال الحصرى في تصريحات له اليوم، أن كلمة الرئيس، تؤكد وجود إرادة سياسية جادة للتفاعل مع مخرجات الحوار الوطني وتحويلها لنتائج ملموسة علي أرض الواقع.



كما ثمن الحصرى، دعوة الرئيس لمختلف الحاضرين للتوحد والاصطفاف نحو التباحث وتبادل الرؤى، وتأكيده أن الاختلاف فى الرأى، لا يفسد للوطن قضية، موضحا أن حجم التنوع، والاختلاف فى الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة مخرجات الحوار الوطنى.



وأشار النائب هشام الحصرى، إلي أن مشاركة جميع القوى والأطياف السياسية في الجلسة الافتتاحية اليوم أمر يؤكد الثقة في جدية الحوار، وينبئ عن نجاح الحوار في مهمته بتوحيد الصفوف ومواجهة التحديات.

وتابع الحصرى، أن الرئيس السيسي كان حريصا خلال كلمته على دعوة المشاركين فى الحوار إلى بذل الجهود، واقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها، وإيجاد الحلول والبدائل، مؤكدا أن الحوار الوطني حدث مهم في تاريخ مصر، كونه بوابة العبور إلى الجمهورية الجديدة، وأداة الدولة نحو توحيد الجبهة الداخلية خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر بسبب الأزمات العالمية المتتالية ومن بينها الحرب الروسية – الأوكرانية، مؤكدا على ثقته في قدرة المشاركين في الحوار الوطنى على تقديم أفكار ورؤي مميزة تصلح أن تكون خارطة طريق للدولة المصرية خلال السنوات القادمة.