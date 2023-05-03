محافظ الإسكندرية يدعم شركة النظافة بـ٢٨٠ مليون جنيه لرفع كفاءة الخدمات

أقامت محافظة الإسكندرية احتفالا بمناسبة عيد العمال، هنأ فيه اللواء محمد الشريف محافظ عمال مصر بعيد العمال، مؤكدا أهمية دور العامل في بقاء البشرية وتقدم المجتمعات.

وأثناء الاحتفال قدم المحافظ الشكر لجموع العاملين ، وخص بالشكر عمال شركة نهضة مصر التابعين لقطاع النظافة بمحافظة الإسكندرية والذين يعملون ليلا ونهارا من أجل إظهار الإسكندرية بالمظهر اللائق ، جاء ذلك بحضور حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام للمحافظة والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد ، والدكتورة إيمان شرف مدير عام العلاقات العامة والإعلام .

وقدم إمام بالنيابة عن الشركة و ٨٠٠٠ عامل من ذوي الكفاءات من يمثلون قطاع النظافة الشكر للواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية ،مُوضحًا دعم المحافظ للشركة والعمل علي إتمام التعاقد علي معدات نظافة بقيمة ٢٨٠ مليون جنيه لرفع كفاءة خدمات النظافة بالإسكندرية ، لتتمكن الشركة من رفع ٦ آلاف طن مخلفات تصل إلي ٧ آلاف طن في الأعياد والمناسبات العامة .

وكرم اللواء محمد الشريف 50 عامل من عمال نهضة مصر (قطاع النظافة والخدمات البيئية) تقديرا لهم ولعملهم ،مؤكدا أن تكريم كل يد عاملة ماهو إلا تقديراً للدور البارز الذي يقوم به ، لأن نجاح منظومة العمل تتطلب تفاني العمالة بالإضافة إلى قدرات القيادة ، وهذه ما يراه الجميع في عمال النظافة .

وأشار الشريف انه لايوجد أفضل من يوم عيد العمال لتكريم كل من يعمل ويشقي بكل جد واجتهاد في أصعب الظروف وفي كل الاوقات قائلاً للعمال : نحن جميعاً نتسبب في القمامة وأنتم تُنظفون ولذلك أنتم الأفضل .

وبهذه المناسبة تم تكريم اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد تقديرا لهم في دعم قطاع النظافة بمحافظة الإسكندرية.

وقام المحافظ بتكريم حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة ، والدكتورة ماجدة جلالة مدير مدرية التضامن الاجتماعي، والسيد ابراهيم كمال رئيس القطاعات التنفيذية بشركة نهضة مصر ،وحسن حماد رئيس قطاع النظافة الحضرية ، ومحمد السعيد رئيس قطاع المعالجات بشركة نهضة مصر ، واحلام الخولي منسق عام بروتوكول تعاون جمعيات الإسكندرية .

وخلال الإحتفال أكد الأستاذ حسام الإمام علي تأكيد ميثاق العمل مع محافظة الإسكندرية وبذل المزيد من الجهد والعمل لإظهار الاسكندرية بالشكل الائق بها.