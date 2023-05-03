مصرع شخص أجنبي في حريق شقة بالعبور

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص حريق شب في شقة بالعبور أسفر عن مصرع شخص يحمل جنسية إحدى الدول وندب لجنة لتقدير الخسائر وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وكانت قوات الحماية المدنية فى القليوبية قد نجحت في السيطرة علي حريق شب في شقة سكنية بمدينة العبور في محافظة القليوبية أسفر عن مصرع شخص يحمل جنسية إحدى الدول وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وقررت ندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وعرض الجثة على الطب الشرعي والتحفظ عليها وطلب تحريات المباحث.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في شقة بالعبور انتقلت قوات الحماية المدنية.

تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق وتبين نشوبه في شقة سكنية بمدنية العبور حيث تلقت أجهزة الأمن بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في شقة سكنية داخل عقار مكون من 4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوة من غرفة الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارتين إطفاء إلى موقع الحريق وتم السيطرة على الحريق الذى أسفر عن مصرع شخص يحمل جنسية أحد الدول، وجرى نقله للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.