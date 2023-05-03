تشريح جثة عامل قتله زوج شقيقته بالوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام عامل بقتل شقيق زوجته بمنطقة الوراق.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه و طلبت تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

كان بلاغ ورد لقسم شرطة الوراق مفاده وجود قتيل بأحد الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليه عامل فنى كهربائي اربعيني، وبعمل التحريات تبين انه حضر لحل خلاف بين شقيقته وزوجها وحينما اشتد الخلاف بينه وبين الأخير قام الأخير بإشهار السلاح بوجهه وطعنة طعنة نافذة بالرقبة اردته قتيلا.

وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة للمشرحة وتولت النيابة التحقيق