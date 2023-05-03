تجديد حبس تاجرة هيروين بمنطقة روض الفرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس تاجرة مخدرات بمنطقة روض الفرج وبحوزتها كيلو هيروين15 يوما علي ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة قيام ( إحدى السيدات " لها معلومات جنائية " - مقيمة بدائرة القسم ) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وتتخذ من الشقة سكنها وكراً لمزاولة نشاطها الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة سكنها ، وضبط بحوزتها ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى 2 ميزان حساس - هاتف محمول ) وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائها والميزان بقصد وزن المادة المخدرة ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطها الإجرامى.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (80,000) ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.