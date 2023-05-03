بسبب المنشطات.. كاف يقرر إيقاف شريف إكرامي شهرين

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز لمدة شهرين على خلفية اتهامه بالمنشطات.

واعتبرت لجنة الانضباط، أن ما قدمه شريف إكرامي في جلسة الاستماع يبرئ اللاعب، حيث لم يتعمد على تناول مواد منشطة واكتفت بإيقافه لمدة شهرين.

وتم سحب عينة من المنشطات إيجابية عقب مباراة بيراميدز والجيش الملكي التي أقيمت في القاهرة يوم 12 فبراير الماضي.

ورد شريف إكرامي في جلسة استماع تابعة للجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقررت اللجنة منذ قليل، إيقاف شريف إكرامي لمدة شهرين على خلفية اتهامه بتعاطي المنشطات.

وتنتهي مدة إيقاف حارس بيراميدز يوم 28 مايو الجاري، باعتباره موقوفًا منذ مارس الماضي.