رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة والقائم بعمل رئيس رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اجتماعات مع إدارة الجامعة الأهلية و مديرى البرامج المختلفة لبحث استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعى٢٠٢٢- ٢٠٢٣ م وتبدأ أعمال الامتحانات العملية والنظرية اعتبارا من يوم ٢٢ مايو حتى ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ م.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات متمنيا لابنائه الطلاب عاما دراسيا موفقا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، مجدى فريد امين الجامعة المساعد للشئون المالية وبحضور كلا من الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة.

كما عقد اجتماعا مع أعضاء الجهاز الإدارى لمناقشة ختام العام الدراسي الحالى والجاهزية للعام الدراسي القادم وتم استعراض الخطط الدراسية والترتيبات الهندسية والمالية والإدارية فى اطار الاستعدادات للعام الدراسي القادم.

واثنى رئيس الجامعة خلال اللقاء على الجهود التى بذلها فريق العمل الإدارى بالتنسيق مع مديرى البرامج للارتقاء بالمنظومة التعليمية بجامعة المنصورة الأهلية وتقديم افضل الخدمات التعليمية للطلاب.

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