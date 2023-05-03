بقيادة البدري.. الصفاقسي يهزم الترجي في الدوري التونسي

حقق فريق الصفاقسي، بقيادة مديره الفني المصري حسام البدري، فوزًا ثمينًا على نظيره الترجي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمرحلة التتويج ببطولة الدوري التونسي.

والتقى الفريقان ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري التونسي للموسم الجاري 2022-2023، وذلك على ملعب الطيب المهيري.

وانتصر الصفاقسي بقيادة البدري بهدف، سجله لاعبه حسين علي جاسم في الدقيقة 14 من عمر المواجهة، من تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الترجي، فشل الحارس في التعامل معها.

وشهدت المباراة، إهدار ركلة جزاء من أبناء باب سويقة، حيث لم يستطع محمد علي بن حمودة إدراك التعادل للمكشخة، إذ تصدى أيمن دحمان حارس الصفاقسي تألق للركلة، محافظًا على نظافة شباك فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الصفاقسي لـ6 نقاط في المركز السابع في مجموعة التتويج بالدوري التونسي، فيما تجمد رصيد الترجي عند 11 نقطة في المركز الثالث.

ويقام نظام الدوري التونسي هذا الموسم علي مجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 8 فرق، يتأهل أصحاب المراكز الـ4 الأولى فيها لمرحلة التتويج النهائية، بينما يهبط المتذيلان، وتلعب الفرق الـ6 المتبقية معًا في مجموعة أخرى لتجنب الهبوط.

وبعدها تقام مرحلة التتويج بنظام مجموعة واحدة بين الفرق الـ8 المتأهلة، ويتوج باللقب الأكثر حصدًا للنقاط في النهاية، بينما يهبط فريقان من مجموعة الهروب من الهبوط الأخرى لينضما للفريقين الهابطين من الدور الأول.

واستطاعت كتيبة حسام البدري في إسقاط الترجي، منافس الأهلي المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقي الفريقان في نصف نهائي كأس الأميرة السمراء يوم الجمعة 12 مايو الجاري ذهابًا في تونس، بينما الإياب في مصر يوم 19 من الشهر ذاته.