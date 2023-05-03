الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة 0.25% للمرة الثالثة على التوالي

الأربعاء 03/مايو/2023 - 08:58 م

أعلن البنك المركزي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، اليوم الأربعاء، وهي نفس النسبة التي رفع بها الفائدة في نهاية اجتماعه الشهر الماضي.

واجتمعت لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، لتصبح الفائدة بعد الزيادة ما بين 5 إلى 5.25%.

ويستهدف المركزي الأمريكي، استمرار رفع الفائدة لكبح التضخم المرتفع في أمريكا.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي إلى 5% مقابل 6% في فبراير الماضي.