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الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة 0.25% للمرة الثالثة على التوالي

الفيدرالى الأمريكي
الفيدرالى الأمريكي
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أعلن البنك المركزي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، اليوم الأربعاء، وهي نفس النسبة التي رفع بها الفائدة في نهاية اجتماعه الشهر الماضي.
واجتمعت لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، لتصبح الفائدة بعد الزيادة ما بين 5 إلى 5.25%.
ويستهدف المركزي الأمريكي، استمرار رفع الفائدة لكبح التضخم المرتفع في أمريكا.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي إلى 5% مقابل 6% في فبراير الماضي.

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