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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس السوبر.. مهند مجدى يهدى درع وعلم الأهلى إلى السفير المصري بالإمارات

مهند مجدى يهدى درع
مهند مجدى يهدى درع وعلم الأهلى إلى السفير المصري بالامارات
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أهدى مهند مجدى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المتواجدة في الإمارات الدكتور شريف عيسى السفير المصري بأبوظبى درع وعلم النادى، على هامش حضوره تدريبات الفريق الأحمر استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز بنهائي كأس السوبر المحلى، المقرر إقامته مساء بعد غد الجمعة على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فيديو وعلقت عليها قائلا" دكتور مهند مجدى يهدى درع وعلم الأهلى إلى السفير المصري بالإمارات. 

 

مهند مجدي السوبر المصري الأهلي وبيراميدز