كأس السوبر.. مهند مجدى يهدى درع وعلم الأهلى إلى السفير المصري بالإمارات

أهدى مهند مجدى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المتواجدة في الإمارات الدكتور شريف عيسى السفير المصري بأبوظبى درع وعلم النادى، على هامش حضوره تدريبات الفريق الأحمر استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز بنهائي كأس السوبر المحلى، المقرر إقامته مساء بعد غد الجمعة على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فيديو وعلقت عليها قائلا" دكتور مهند مجدى يهدى درع وعلم الأهلى إلى السفير المصري بالإمارات.