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الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023.. "التعليم" تكشف عدد الأسئلة ونوعياتها في جميع المواد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وعدد الأسئلة ونوعياتها.
وأوضح الوزير، أن هناك تعليمات للجنة الفنية البعد عن أي أسئلة سياسية أو دينية أو حزبية.
واجتمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة على مستوى الجمهورية؛ الاسبوع الماضي، لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والتى سوف تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.

أعمال التصحيح الثانوية العامة 2023 الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة الكنترولات