نقيب الصحفيين: نبحث ملف صرف بدل التدريب للزملاء بصفتهم النقابية

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة بدأت التواصل مع كافة الوزارات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة، وتقدّمت بطلبات للزملاء المُحتجزين، وبالفعل نجحت في الإفراج عن اثنين منهم.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن النقابة بدأت في اتخاذ خطوات جيدة في ملف صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الزملاء بصفتهم النقابية، وقامت بمخاطبات رسمية، مؤكدًا أن الردود حتى الآن جاءت إيجابية في هذا الشأن، خاصة وأن الجمعية العمومية للنقابة وافقت خلال انعقادها العادي على صرف البدل للزملاء بموجب كارنيه النقابة فقط.

وتابع: "لدينا حُكم قضاء إداري في هذا الشأن، وحكم آخر من المحكمة الإدارية العُليا، وسيعمل المجلس الحالي على تطبيق قرارات الجمعية العمومية في هذا الملف".

