الصحفيين: خطوات جديدة في أزمة صرف متأخرات بدل صحفيي الإذاعة والتلفزيون

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة توصّلت إلى اتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، في أزمة صرف متأخرات بدل التدريب والتكنولوجيا، للزملاء العاملين بمجلة الإذاعة والتلفزيون، والتي تبلغ القيمة المُتبقية منها نحو ٦٠٠ ألف جنيهًا، ثم توقّف الأمر عند ذلك.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن النقابة قامت بمراجعة ملف الأزمة، وخاطبت حسين زين رئيس الهيئة للمرة الثالثة، والذي بدوره رد على النقابة بملف قانوني حاسم للأمر.

وتابع: "عقدنا لقاءً مع الزملاء، واتفقوا على إعطاء مُهلة للهيئة حتى يوم الإثنين المُقبل، وفي حال عدم الاستجابة، ستكون كل الإجراءات التصعيدية والقانونية مُتاحة ومفتوحة".

