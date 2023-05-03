"الصحفيين": استكمال ما بدأه المجلس السابق في إنشاء عيادات داخل النقابة

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن المجلس السابق للنقابة، قد بدأ في خطوات جدية لإنشاء عيادات خارجية للزملاء داخل النقابة، وخاطب هيئة التأمين الصحي، وبالفعل قام بعمل معينات داخل أدوار النقابة، لبدء الإنشاء، ما يُقدّم خدمات صحية للزملاء، بجانب مشروع العلاج القائم.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المجلس الحالي سيستكمل ما بدأه المجلس السابق، فيما يخص إنشاء العيادات، بالإضافة إلى التواصل مع هيئة التأمين الصحي، لدراسة إمكانية أن يشمل التأمين الصحي الشامل، الزملاء أعضاء النقابة.

وتابع: "إنشاء العيادات الطبية الخارجي داخل النقابة أمر مطروح، وبالفعل بدأ المجلس دراسة الأمر، واتخاذ خطوات جدية حيال الأمر".