الثانوية العامة 2023.. وزير التعليم: تصحيح الأسئلة المقالية عن طريق المعلم وبالتابلت

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مكافحة الغش بالثانوية العامة من أهم أولوياتي، لافتًا إلى أن اللجان التي حدثت بها شغبا لن يعقد بها امتحانات.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل والرد على الاستفسارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣: التصحيح الإلكتروني سيتم تدريب المعلمين عليه، والأسئلة المقالية ستصحح بيد المعلم عن طريق التابلت.

وأشار إلى أنه سيتم عمل مسح ضوئي لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء لكل سؤال على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح، وفي حالة وجود فرق واضح بين تقييم المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث لوضع التقييم النهائي للدرجة.