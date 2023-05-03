أفضل تطبيق لاستكشاف أخطاء شبكة وايفاي وإصلاحها

تمثل شبكة وايفاي واحدة من أهم التقنيات المستخدمة في عصرنا الحالي، لذا ظهور أي مشكلة بها تؤدي إلى الكثير من الارباكات

ونوضح فيما يلي أهم تطبيقين مفيدين لاستكشاف أخطاء شبكة وايفاي وإصلاحها، وفق ما أورد موقع "إم إس الإلكتروني:

تطبيق Opensignal: ويعمل هذا التطبيق في نظامي iOS وأندرويد من قاعدة بيانات كبيرة متطورة يمكن أن تساعد في تحديد التغطية التي تحتاج إلى التحقق منها.

و يمكنك استخدامه لتحديد أفضل مكان في بيتك للحصول على اتصال مباشر قوي من خلال معلومات حول اتصالك اللاسلكي. كما يقوم ايضا بإجراء اختبارات السرعة والكفاءة لبيان مدى جودة عمل الإنترنت لديك.

وأيضا تطبيقWiFi Analyzer: يحتوي التطبيق الذي يعمل على نظامي التشغيل iOS وأندرويد على اكثر من اختيار ويتميز بأنه أقل من التطبيقات الأخرى، ولكنه يتميز برسوم بيانية ملونة تقدم تمثيلا مرئيا بسيطا لنوع الإشارة التي تحصل عليها.

يمكنك التبديل بين اتصالات 2.4G و5G وإعداد أجهزة حديثة تماما تريد استخدامها عبر الإنترنت.

ومن المفترض أن يساعدك ذلك عند حذف إعدادات وايفاي الحالية والبدء من جديد بعد إعادة تشغيل المودم والموجه، وهي خطوة متواجدة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.